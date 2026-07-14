Eπιστρέφει στο court την Τετάρτη η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει αύριο (15/7) μπροστά στο ελληνικό κοινό την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αναμετρηθεί με τη Χάριετ Νταρτ και ο αγώνας τους θα διεξαχθεί στο κεντρικό court του Stadion Sports Center στις 19.30.

Η Μαρία έχει συναντηθεί άλλη μια φορά με τη Βρετανίδα, το 2017 στο Ίλκλι, και είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Όποια παίκτρια περάσει στα προημιτελικά θα παίξει με τη νικήτρια του ματς Χοντάμα-Παρκς.

Αύριο αγωνίζεται στα προημιτελικά του διπλού η Σαπφώ Σακελλαρίδη, ενώ κάνουν πρεμιέρα οι Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου/Μάρθα Ματούλα.

Το αυριανό πρόγραμμα:

Center Court

17.30: Μίσιτς-Ζενγκ

19.30: Νταρτ-Σάκκαρη

Τάγκερ-Μπέιλεκ

Grandstand (17.30)

Χάρισον/Νιλ-Γραμματικοπούλου/Ματούλα

Μονέ/Σακελλαρίδη-Τζανγκ/Γου

Χοντάμα-Παρκς