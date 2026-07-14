Κροατία: Συνελήφθη ο Σίμιτς για υπόθεση διαφθοράς

Ο 50χρονος πρώην διεθνής Κροάτης ποδοσφαιριστής Ντάριο Σίμιτς συνελήφθη (15/7) σε υπόθεση διαφθοράς στον τομέα του τουρισμού, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Hina.

Ο Σίμιτς, ο οποίος είχε 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα και έπαιξε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1998, όπου η Κροατία τερμάτισε τρίτη, 2002 και 2006), συνελήφθη στο Ζάγκρεμπ ως ύποπτος για παράνομη απόκτηση άδειας λειτουργίας κάμπινγκ στις ακτές της Αδριατικής της Κροατίας, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα που επικαλείται το πρακτορείο.

Ούτε η αστυνομία ούτε η εισαγγελία που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς επιβεβαίωσαν αμέσως τη σύλληψη, αλλά πολλά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν τον Σίμιτς με χειροπέδες να οδηγείται από περιπολικό.

Ο πρώην αμυντικός έχει δημιουργήσει μια εταιρεία που παράγει εμφιαλωμένο νερό, το οποίο διανέμεται σε όλα τα Βαλκάνια.