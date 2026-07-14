Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Ένιωσε ενοχλήσεις και δεν ταξιδεύει στην Βιέννη ο Καλάμπρια

Πρόβλημα στον μηνίσκο για τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ ένιωσε ενοχλήσεις στην σημερινή προπόνηση του «τριφυλλιού» και θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης του.

Έτσι ο Καλάμπρια δεν θα ταξιδέψει στην Βιέννη, για την φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ραπίντ Βιέννης για προληπτικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη Πέμπτη (23/7) οι «πράσινοι» αρχίζουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους, συγκεκριμένα για τον β' προκριματικό γύρο του Conference League και κόντρα στην Ουγγρική Πάκσι