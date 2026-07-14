Επιστολή Μαρινάκη: «Όχι πρόεδρος ο Αλαφούζος για να μην έχει η Λίγκα τ' αποτελέσματα του Παναθηναϊκού» - Επίθεση σε Σαββίδη, ΕΠΟ!

Πρόταση για τρεις άλλες υποψηφιότητες κατέθεσε ο Μαρινάκης σε μια τελευταία προσπάθεια να μην ψηφιστεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Η επιστολή κοινοποιείται και στον Θόδωρο Θεοδωρίδη!

Από τη σχεδόν βέβαιη επανεκλογή του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, βρίσκεται δύο φορές σε ισοψηφία με τον Αλαφούζο και η αυριανή νέα και τελευταία ψηφοφορία θα κρίνει τον νέο πρόεδρο.

Οι ενωτικές προτάσεις της ΕΠΟ έπεσαν στο κενό και ο Μαρινάκης τώρα προτείνει άλλον υποψήφιο ώστε να μην ανακηρυχθεί πρόεδρος ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ώστε να μην έχει ο συνεταιρισμός τα αποτελέσματα που έχει η ομάδα του»! Αναλυτικά όσα αναφέρονται στη νέα επιστολή-προτροπή του Μαρινάκη να αποφευχθεί η προεδρία Αλαφούζου.

Αναλυτικά:

Αξιότιμη Κα. Κοξένογλου,

Με γνώμονα το καλό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον Συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος) τους κυρίους Μ. Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του Συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους.

Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές- κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος και από τους τρείς αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου.

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Μαρινάκης

Πρόεδρος ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»