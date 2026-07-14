Μπήκε δυνατά στο Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε σχετικά άνετα το εμπόδιο του Ιγνάσιο Μπούσε και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του χωμάτινου τουρνουά στο Γκστάαντ.

Ανεβασμένος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.85), επικράτησε του 22χρονου Περουβιανού (Νο.33) με 6-4, 6-4 σε 96 λεπτά και πήρε ρεβάνς για την ήττα του πριν από μερικές εβδομάδες στη Μαγιόρκα!

Συνεχίζει, λοιπόν, την πορεία του στη διοργάνωση και έχει καλές πιθανότητες να πάει ακόμα πιο μακριά, καθώς θα βρει αύριο (15/7, 18.30) απέναντί του τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ (Νο.186), που μπήκε στο ταμπλό με wild card.

Ο Στέφανος σέρβιρε πολύ καλά και με εξαίρεση ένα ασταθές γκέιμ στο δεύτερο σετ, δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλό του. Kατάφερε, μάλιστα, να «χτυπήσει» σε καίρια σημεία του αγώνα και έφτασε σε μια δίκαιη νίκη, την πρώτη του επί παίκτη του Top 50 μετά τον περασμένο Απρίλιο. Από τότε είχε πέντε διαδοχικές ήττες, με τελευταία αυτή από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon.

O Τσιτσιπάς πίεζε τον Μπούσε στο σερβίς του από το ξεκίνημα του αγώνα και μετά από τρία χαμένα μπρέικ πόιντ, «έσπασε» τον Νοτιαμερικανό στο 5-4 και άρπαξε το πρώτο σετ.

Ίδιο... στυλ είχε και η αρχή του δεύτερου σετ, με τον Στέφανο να στριμώχνει τον αντίπαλό του στο σερβίς του, όμως αυτός που πέτυχε πρώτος μπρέικ ήταν ο Μπούσε, στο μοναδικό κακό service game του 27χρονου Έλληνα.

Ο Τσιτσιπάς, όμως, δεν τον άφησε να χαρεί για πολύ, αφού πέτυχε στη συνέχεια δύο διαδοχικά μπρέικ, κλείνοντας τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ του.

Ήταν μια καλή νίκη απέναντι σε έναν παίκτη που έφυγε φέτος νικητής από το Αμβούργο, αποδεικνύοντας ότι είναι δύναμη στο χώμα.