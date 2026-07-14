Νέος πάγκος για τον Σταματόπουλο στην Τουρκία

Ο άλλοτε προπονητής του Πανιωνίου και πρώην ασίσταντ κόουτς του ΠΑΟΚ, επέστρεψε στη γειτονική χώρα.

Το δρομολόγιο Κόσοβο – Τουρκία πραγματοποίησε ο Γιώτης Σταματόπουλος το φετινό καλοκαίρι.

Ο άλλοτε προπονητής του Πανιωνίου και πρώην ασίσταντ κόουτς του ΠΑΟΚ, αποχώρησε από την Ντρένιτσα και έστριψε το τιμόνι προς Τουρκία μεριά για λογαριασμό της Ιγκντίρ.

Πρόκειται για σύλλογο που αγωνίζεται στη β΄κατηγορία της Τουρκίας κι έχει ως βασικό στόχο την άνοδο εν όψει της νέας σεζόν.

Σημειωτέων πως ο Σταματόπουλος ανέλαβε ρόλο ασίσταντ κόουτς και θα είναι στενός συνεργάτης του Τουρκογερμανού προπονητή, Κέναν Κόσακ με τον οποίο συνεργάστηκαν στο παρελθόν και στην Ανγκαραγκουτσού.