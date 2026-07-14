Επίσημη η «βόμβα» με Τροσάρ στην Μπεσίκτας! (pic)

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την σπουδαία μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ.

Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές αυτού του καλοκαιριού, με την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ!

Ο Βέλγος εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τους «κανονιέρηδες», κατακτώντας την Premier League με την ομάδα του Αρτέτα, έχοντας 31 εμφανίσεις, έξι γκολ και έξι ασίστ,

Ο Τροσάρ αγωνίστηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την εθνική ομάδα του Βελγίου, μετρώντας έξι εμφανίσεις με δύο τέρματα και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του.

Η συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για την μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην Τουρκία.