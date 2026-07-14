Πρόταση της ΕΠΟ για λύση στο αδιέξοδο, αρνήθηκε ο Μαρινάκης - Εκλογές πάλι αύριο!

Η ΕΠΟ πρότεινε να μείνουν στην προεδρία για 1 χρόνο ο Αλαφούζος και 1 χρόνο ο Μαρινάκης αλλά ο απερχόμενος πρόεδρος της Λίγκας αρνήθηκε. Αύριο η οριστική εκλογή του νέου προέδρου!

Κατόπιν της νέας παλινωδίας στη Λίγκα με το 7-7 να παραμένει μπετόν όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα το SDNA, το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης που έκανε μια ενωτική πρόταση ζητώντας συναίνεση από τις δύο πλευρές: Να συμφωνήσουν οι δύο πρόεδροι ώστε να «κυβερνήσουν» τη Λίγκα από 1 χρόνο ο καθένας την επόμενη διετία.

Ο Γ.Αλαφούζος αποδέχθηκε την πρόταση, ο Β.Μαρινάκης αρνήθηκε. Κατόπιν τούτου, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα και αν δεν υπάρξει συναίνεση θα αναγκαστεί αύριο να ψηφίσει - παρότι πάντα ψηφίζει λευκό - ώστε να μην είναι ακέφαλη η Λίγκα και το ελληνικό ποδόσφαιρο να σέρνεται ακυβέρνητο.

Παράλληλα υπήρξε πρόταση του Αχιλλέα Μπέου να αποσυρθούν και οι δύο υποψήφιοι, μια πρόταση που αποδέχθηκε μόνο η πλευρά Μαρινάκη.

Μετά από όλα αυτά η διαδικασία ψηφοφορίας θα επαναληφθεί αύριο το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της Λίγκας αναφέρει:

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.