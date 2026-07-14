Ο Άνταμ Σίλβερ εντάσσει τον Αρτούρας Καρνισόβας στο πρότζεκτ του NBA Europe

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εντάσσει τον Αρτούρας Καρνισόβας στο πρότζεκτ του NBA Europe με τον ρόλο του συμβούλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Αthletic» ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εντάσσει τον Αρτούρας Καρνισόβας στο πρότζεκτ του NBA Europe. Ο τέως πρόεδρος των Σικάγο Μπουλς και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αναμένεται να πάρει ρόλο συμβούλου δίπλα στο πλευρό του Άνταμ Σίλβερ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα, ο Καρνισόβας, θα συμβουλεύει τον κομισάριο του NBA και τους συνεργάτες του σε διοικητικά θέματα, κανονισμούς, τον τρόπο προσέλκυσης νέων ταλέντων, τον τρόπο δημιουργίας οδών για παίκτες στο νέο πρωτάθλημα και ενδεχομένως από το νέο πρωτάθλημα στο NBA, και τον τρόπο επέκτασης του ήδη ισχυρού μοντέλου ανάπτυξης νεαρών παικτών της ηπείρου.