Ο DPG έκανε… δεύτερη Magic Euroleague - Η ατάκα «φωτιά» για Χουάντσο!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με live στο Instagram επιβεβαίωσε όσα ειπώθηκαν στην Magic Euroleague για ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Νωρίτερα ο διευθυντής του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Magic Euroleague την Δευτέρα (14/7), ανέφερε ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μάλιστα έκανε... δεύτερη Magic Euroleague, αφού σε live του στο Ιnstagram επιβεβαίωσε όσα ειπώθηκαν τονίζοντας ότι «θέλουμε να παίζει για όσο θες».

«Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο;

Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί «Θέλουμε να παίζεις για όσο θες». Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.