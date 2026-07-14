Τραμπ: Θεωρεί «πιθανή» μία συμφωνία με το Ιράν παρά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις

Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα για «σφοδρά» πλήγματα στο Ιράν

Παρά τις σφοδρές επιθέσεις που σημειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει βέβαιος για μία συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση που του τέθηκε εχθές, Δευτέρα, στο Οβάλ Γραφείο για την πιθανότητα να κλείσει μία συμφωνία με το Ιράν, απάντησε: «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Λίγο νωρίτερα είχε προειδοποιήσει για τα σφοδρά πλήγματα που έπληξαν πόλεις του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό εκ νέου των ιρανικών λιμανιών.

Πηγή: newsbomb.gr