Αλόνσο: «Είναι ξεκάθαρο τι χρειάζεται να ενισχύσουμε στην Τσέλσι»

Ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, δήλωσε ότι θέλει να δει μεγαλύτερη «πείνα» για διάκριση και διάθεση βελτίωσης από τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής:

«Χρειαζόμαστε πείνα, πάθος, πρέπει να θέλουμε να βελτιωθούμε. Η Premier League είναι τόσο ανταγωνιστική. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε αποφασιστικοί στις λεπτομέρειες, στον τρόπο που θέλουμε να αγωνιζόμαστε. Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το παιχνίδι μας.

Σίγουρα υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που αλλάζουν, αλλά η βασική μας προσέγγιση για το πώς θέλουμε να ξεκινήσουμε τον Αύγουστο δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Δουλεύουμε μαζί με τους αθλητικούς διευθυντές. Είναι ξεκάθαρο τι χρειάζεται να ενισχύσουμε, αλλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.

Το να αποτελώ μέρος αυτής της διαδικασίας, το πώς θέλουμε να παίζουμε, το πώς θέλουμε να προσεγγίζουμε ένα παιχνίδι, αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό είναι που περιμένω με ανυπομονησία μαζί με όλο το ρόστερ».