Βόμβα από τη Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Γκρίνγουντ

Η Φενέρμπαχτσε πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζέισον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Τα «Καναρίνια» έβγαλαν από τα ταμεία τους 39 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 24χρονο Άγγλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ετήσιες απολαβές του αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο Γκρίνγουντ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μαρσέιγ, όπου αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της γαλλικής ομάδας. Σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 26 γκολ και 11 ασίστ, επιδόσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.