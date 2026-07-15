Η Ρόμα κατέθεσε πρόταση για τον Γκαρνάτσο

Το μέλλον του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο, με τη Ρόμα να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να τον φέρει στη Serie A.

Το μέλλον του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο, με τη Ρόμα να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να τον φέρει στη Serie A.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «Τζιαλορόσι» κατέθεσαν πρόταση για τον 22χρονο Αργεντινό εξτρέμ, η οποία προβλέπει μονοετή δανεισμό έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περιλαμβάνει και ρήτρα αγοράς ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μπορεί να γίνει υποχρεωτική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Τσέλσι είχε αποκτήσει τον Γκαρνάτσο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντάς του επταετές συμβόλαιο, όμως η πρώτη του σεζόν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αποδείχθηκε απογοητευτική.

Ο Αργεντινός έκανε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 8 γκολ, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί στην ενδεκάδα. Στην Premier League είχε μόλις ένα γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ τα περισσότερα τέρματά του ήρθαν στα κύπελλα απέναντι σε σαφώς πιο αδύναμους αντιπάλους.

Ο νέος προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, επιβεβαίωσε ουσιαστικά πως ο παίκτης μπορεί να αποχωρήσει.

«Έχουμε μιλήσει με τους αθλητικούς διευθυντές και υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Ελπίζω να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση για όλες τις πλευρές», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός.