«Τέλος από την Άρσεναλ ο Τροσάρ: Συμφώνησαν οι "Κανονιέρηδες" με την Μπεσίκτας»

Ο Λεάντρο Τροσάρ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Άρσεναλ, αφού οι Λονδρέζοι ήρθαν σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έπειτα από τριάμισι χρόνια στο «Έμιρεϊτς», ο Λεάντρο Τροσάρ βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Μπεσίκτας, με την Άρσεναλ να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους για την οριστική μετακίνησή του.

Αυτό που απομένει πλέον είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Βέλγο μεσοεπιθετικό και τον τουρκικό σύλλογο, ώστε να πέσουν οι υπογραφές και να ολοκληρωθεί επίσημα η μεταγραφή.

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τη μόνιμη μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρ. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία», ανέφερε η Άρσεναλ μέσω των επίσημων λογαριασμών της.

Από την πλευρά της, η Μπεσίκτας επιβεβαίωσε πως οι δύο ομάδες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών, γνωστοποιώντας ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις τόσο με την Άρσεναλ όσο και με τον ποδοσφαιριστή.

Η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ ήταν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου μοίρασε την ασίστ στο γκολ του Κάι Χάβερτς, με τους Λονδρέζους να χάνουν τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι.