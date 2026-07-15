Αγγλία - Αργεντινή: Απαγορεύτηκαν οι σημαίες των Φόκλαντ στον ημιτελικό του Μουντιάλ

Οι Αρχές έλαβαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ, απαγορεύοντας την είσοδο σημαιών και πανό που σχετίζονται με τα Νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνες), ώστε να αποφευχθούν επεισόδια.

Ο αγώνας της Αγγλίας με την Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (15/7, 22:00) στην Ατλάντα, δεν αποτελεί μόνο μία ποδοσφαιρική μάχη με φόντο τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και ένα παιχνίδι με έντονο ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο.

Η αντιπαλότητα των δύο χωρών συνδέεται άμεσα με τον Πόλεμο των Φόκλαντ το 1982, ενώ οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες εξαιτίας της διαμάχης για την κυριαρχία των νησιών, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Φόκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες.

Με στόχο την αποφυγή εντάσεων στις εξέδρες, οι διοργανωτές αποφάσισαν πως δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οποιασδήποτε σημαίας ή πανό που παραπέμπει στα επίμαχα νησιά.