«Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τζολάκη η Χαλ»!

Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο η Χαλ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Η Χαλ ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη και έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Αλεξ Κρουκ.

Ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών έχουν δείξει και αρκετοί ακόμη σύλλογοι από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και οι «νεοφώτιστοι» της Premier League θέλουν να κερδίσουν τον ανταγωνισμό και να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Στη Χαλ ελπίζουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνο Τζολάκη. Οι νεοφώτιστοι της Premier League έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίες για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς γκολκίπερ, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό που υπάρχει από τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες ομάδες».