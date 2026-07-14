«Έπεσε» σε σπουδαία μάχη η Σακελλαρίδη

H Σαπφώ Σακελλαρίδη λύγισε μετά από τρομερή μονομαχία με Μιριάνα Τόνα στον πρώτο γύρο του Athens Open.

Tα έδωσε όλα για 3 ώρες και 8 λεπτά η 23χρονη τενίστρια (Νο.442), αδερφή του Στέφανου Σακελλαρίδη, όμως ηττήθηκε με 6-7(2), 7-5, 6-2 από την 31χρονη Ιταλίδα (Νο.384) και έμεινε εκτός φάσης «16».

Η Σαπφώ έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, αλλά κατάφερε να αρπάξει το δεύτερο με το μπρέικ που σημείωσε στο δωδέκατο γκέιμ.

Στο τρίτο απώλεσε επτά μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ, αλλά στη συνέχεια έχασε δύο διαδοχικές φορές το σερβίς της και έμεινε πίσω με 4-1.

Κατάφερε να πάρει το ένα μπρέικ πίσω και να μειώσει σε 4-2, αλλά δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το σερβίς ούτε στο επόμενο γκέιμ και αυτό ουσιαστικά ξεκαθάρισε τα πάντα.

Η Τόνα σέρβιρε αμέσως μετά με επιτυχία για τη νίκη και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την επικεφαλής του ταμπλό Κλάρα Τάουσον.