Με sport directors τις Σωτηρίου, Γκουζίνη και Καλέντζου ο Αθηναϊκός

H Κατερίνα Σωτηρίου συνεχίζει στη γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού στη θέση της sports director, ενώ αντίστοιχες θέσεις ανέλαβαν σε άντρες και ακαδημίες οι Βασιλεία Γκουζίνη και Τούλα Καλέντζου αντίστοιχα.

Ο Αθηναϊκός ανέθεσε σε τρεις γυναίκες με μεγάλη διαδρομή στον χώρο του μπάσκετ τις θέσεις των sports director του συλλόγου. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο σύλλογος:

«Ασφάλεια, φιλοδοξία, συνέπεια στη νέα σελίδα της ομάδας μας, στη νέα εποχή του Αθηναϊκού Qualco και στη νέα δομή, με την οποία λειτουργεί, πλέον, ο σύλλογος. Οι τρεις sports director, τρεις κυρίες του ελληνικού μπάσκετ, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά στη φιλοσοφία και τον επαγγελματισμό που της διέπει και ένας κοινό ρομαντισμό που εκπορεύεται από το παρελθόν. Έχουν φορέσει, έχουν τιμήσει, έχουν πανηγυρίσει με τη φανέλα του Αθηναϊκού και το όνομά τους έχει συνδυαστεί με σπουδαίες επιτυχίες!



Ο συμβολισμός αναπόφευκτος:



Σπαθί: Η ευγένεια, η επιχειρηματικότητα, η δράση και η εργασία: Με δύο λέξεις, η Κατερίνα Σωτηρίου. Με μια σπουδαία καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, μια διετία επιτυχιών στον Αθηναϊκό, με 224 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας, με πτυχίο από τα ΤΕΦΑΑ και έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα Mentorship της FIBA, η Sports Director του τμήματος γυναικών συνεχίζει τη δουλειά που κάνει στην ομάδα από το 2024 και ηγείται, πλέον, εκτός των τεσσάρων γραμμών.



«Με ιδιαίτερη χαρά αναλαμβάνω φέτος τον ρόλο της Sport Director στην ομάδα γυναικών. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και για την ευκαιρία να συνεχίσω να προσφέρω .Μπροστά μας έχουμε μια απαιτητική χρονιά, την οποία θα αντιμετωπίσουμε με αφοσίωση, υπευθυνότητα και στόχο νέες επιτυχίες».



Κούπα: Συναίσθημα, αγάπη, διαίσθηση, οικογένεια… Με δυο λέξεις, η Βασιλεία Γκουζίνη. Μια προπονήτρια, η οποία ως παίκτρια έχει συνδεθεί με την πρώτη περίοδο ακμής του Αθηναϊκού, η οποία ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στην Α1 και η οποία έχει δημιουργήσει και χαράξει τη δική της διαδρομή στο χώρο του μπάσκετ. Γυναικών και αντρών. Έχει εργαστεί και ως προπονήτρια στο παρελθόν στον Αθηναϊκό, έχει μια πορεία άνω των 15 ετών σε πάγκους ομάδων, έχει υπάρξει η πρώτη γυναίκα head coach σε αντρική ομάδα στην Α1 και είναι η Sports Director του τμήματος αντρών.



«Επιστρέφω εκεί όπου οι αξίες, η ιστορία και το πάθος συναντούν τη φιλοδοξία. Δεν υπάρχουν μεγάλα λόγια, μόνο σκληρή δουλειά, πίστη και καθημερινή προσπάθεια. Μαζί με την διοίκηση, τους αθλητές, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο μας, θα παλέψουμε για να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα εμπνέει μέσα και έξω από το γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους ανθρώπους του Αθηναϊκού που με εμπιστεύτηκαν για μια θέση-πρόκληση για μένα. Κάποιες επιστροφές έχουν ξεχωριστή αξία γιατί σε φέρνουν ξανά στο μέρος όπου νιώθεις πραγματικά ότι ανήκεις!!».



Μπαστούνι: Διανόηση, επικοινωνία, φιλοδοξία, μακρινές διαδρομές… Με δύο λέξεις, Δήμητρα Καλέντζου και ήταν μια μεγάλη διαδρομή στο χρόνο μέχρι να έρθει ξανά «σπίτι». Από τις βολές του 2010 και όσα ως παίκτρια έζησε με τον Αθηναϊκό, η Sports Director των Ακαδημιών με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το μεράκι που την χαρακτηρίζει θα ηγηθεί της προσπάθειας να μεγαλώσουν ακόμα παραπάνω οι ακαδημίες του Αθηναϊκού Qualco και να λειτουργήσουν σε επίπεδο διεθνών προδιαγραφών. Είναι, εξάλλου, διπλός ο συμβολισμός με το μπαστούνι: Το στήριγμά μας είναι οι επόμενες γενιές! Η Δήμητρα Καλέντζου έχει τεράστια εμπειρία από τον χώρο των ακαδημιών, αφού εκτός των άλλων έχει εργαστεί και ως υπεύθυνη αναπτυξιακού προγράμματος στην ΕΟΚ.



«Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Αθηναϊκού. Για μένα είναι μια καινούργια πρόκληση με τεράστιο «χώρο» για να αναπτύξουμε όλη την ακαδημία του συλλόγου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστώ ξανά με ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν εντός και εκτός των γραμμών, έχοντας ζήσει πολλές όμορφες αλλά κ δύσκολες στιγμές. Όταν έγινε η συμφωνία, μου ήρθε στο μυαλό η έκφραση «back to the future» και σκέφτηκα ότι αυτό με εκφράζει και έρχεται μια μεγάλη και διαφορετική πρόκληση για εμένα. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε το χτίσιμο μιας ακαδημίας που θα προσφέρει στις αθλήτριες και στους αθλητές της όλα όσα χρειάζονται για να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν. Το πιο σημαντικό όμως είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε, σε όλους όσους μας επιλέξουν, την αγάπη μας για το μπάσκετ».



Δίπλα στις ντάμες έχουμε και τους βαλέδες, με τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί και είναι γνωστά να οδηγούν σε τεχνικό επίπεδο τις ομάδες. Ηλίας Ζούρος, Μάριος Δεσποτάκης και Γιώργος Τσεμπέρης οι πρώτοι προπονητές για μια… εξαφυλλία που σίγουρα κερδίζει!».