Στροφή Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Αποσύρει το τέλος 20% με το βλέμμα σε εμπορικές συμφωνίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του την απόφασή του να μην εφαρμόσει τη φορολογία ύψους 20% στα φορτηγά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κυβέρνησή του προσανατολίζεται στο κλείσιμο νέων εμπορικών συμφωνιών.

Μέσα από δημοσίευσή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η κίνηση αυτή θα επιφέρει τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας εντός των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Το πετρέλαιο ρέει όπως ποτέ άλλοτε, χάρη στην εκπληκτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, και στον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς, και σε όλα τα μέλη του πιο ισχυρού στρατού στον κόσμο, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, εκτός από το Ιράν - και αυτό οφείλεται στην ψεύτικη, βίαιη και κακόβουλη ηγεσία τους, η οποία τους οδηγεί προς την ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Επομένως, θα επιβάλουμε ΠΛΗΡΗ αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που πλέουν προς και από ιρανικά λιμάνια ή που μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικό φορτίο. Με βάση τις εξαιρετικά εποικοδομητικές συνομιλίες που είχα με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% των ΗΠΑ με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις ΗΠΑ.

Αυτές οι επενδύσεις θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά ευεργετικές για αυτούς και για το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία, αλλά αυτές οι νέες επενδύσεις θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό, και θα δούμε εργοστάσια, μονάδες παραγωγής και εξοπλισμό να συρρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, γεγονός που θα δημιουργήσει επιπλέον εκατομμύρια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές!

Η Αμερική ΝΙΚΑΕΙ ξανά, νικά όπως ποτέ άλλοτε. Οι μέρες που το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 52.000 διαδηλωτές, έχουν ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ και, το πιο σημαντικό, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».

Πηγή: ethnos.gr