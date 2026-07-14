Η πρόταση της Ρεάλ στον Χουάντσο και πώς ο Παναθηναϊκός ξέκοψε κάθε συζήτηση!

Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν οι λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και το πώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην ξεκινήσουν… ποτέ οι συζητήσεις για την πιθανότητα πώλησης του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η Ρεάλ, έχοντας χάσει το φετινό καλοκαίρι τον Τρέι Λάιλς, ήθελε... πώς και πώς να πάρει στη Μαδρίτη έναν παίκτη που είναι δηλωμένος οπαδός της, αλλά και πολύτιμο κομμάτι της εθνικής ομάδας, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Άλλωστε, η Ρεάλ έχει ανάγκη από γηγενείς παίκτες, πόσω μάλλον από πρωτοκλασάτους, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η «βασίλισσα», λοιπόν, είχε... γεμάτα ταμεία και τρομερή όρεξη να κάνει δικό της τον 31χρονο πάουερ φόργουορντ. Γι' αυτό και προσέγγισε τόσο τους «πράσινους», όσο και τον ίδιο τον αθλητή, τάζοντας σε όλους... γη και ύδωρ.

Οι Μαδριλένοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του SDNA, πρότειναν τετραετές συμβόλαιο στον Ερνανγκόμεθ, αλλά και ένα «τρελό» buy out προς τους «πράσινους». Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πίεσε προς πάσα κατεύθυνση με τον τρόπο της, αλλά βρήκε... κλειστές πόρτες.

Ο Παναθηναϊκός Aktor απάντησε ότι δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση για το μέλλον του Ισπανού, στον οποίον λίγο αργότερα έδωσε ένα νέο «συμβόλαιο - ζωής» μέχρι το 2030. Από το «τριφύλλι» δεν υπήρχε καν διάθεση διαπράγματευσης με τη Ρεάλ.

Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η στάση του Ερνανγκόμεθ στην προοπτική της "Movistar Arena". Ο έμπειρος φόργουορντ εξήγησε πως έχει βρει το... σπίτι του στην Αθήνα και δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την Ελλάδα.