Sky Sport: «Προφορική συμφωνία Ολυμπιακού-Σεβίλλης για τον Όσο»!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sport οι Πειραιώτες ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Σεβίλλη για την απόκτηση του Όσο.

Οι «ερυθρόλευκοι» σκανάρουν την αγορά για την απόκτηση αριστερού οπισθοφύλακα, μετά το έντονο ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει ο Ορτέγκα από ομάδες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sport, o Oλυμπιακός ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Σεβίλλη για την απόκτηση του Χοακίν Μαρτίνεθ Γκαούνα ή Όσο, που αποτελεί «γέννημα θρέμμα» της Ακαδημίας του συλλόγου.

Ο ρεπόρτερ του Sky Sport Λούκα Μπεντόνι αναφέρει ότι η συμφωνία αναμένεται να κλείσει έναντι 6 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ότι ο 23χρονος μπακ θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό και όχι στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες την τελική έκβαση της υπόθεσης και αν θα ολοκληρωθεί το deal για να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα».