Παπαδόπουλος: «Απέναντι στο Ισραήλ το πιο σημαντικό παιχνίδι της διοργάνωσης»

Για την ήττα της Εθνικής Νέων Ανδρών από την Ισπανία και τον νοκ άουτ αγώνα με το Ισραήλ (15/7, 19:00) στη φάση των "16" του Ευρωπαϊκού U20 μίλησε ο κόουτς Κώστας Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θεωρώ ότι τα παιδιά μπήκαν με πάθος και ενέργεια στο παιχνίδι. Βρήκαν ρυθμό από την άμυνα, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Βάλαμε τα κορμιά μας και ήμασταν συγκλονιστικοί στο διάστημα αυτό.

Λόγω αθλητικότητας και μεγέθους είχαμε ένα θέμα στα ριμπάουντ, έγινε τεράστια προσπάθεια να ισορροπήσουμε στο κομμάτι αυτό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήθηκε μια διαφορετική εικόνα.

Τώρα πια όλη μας η προσοχή στρέφεται στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι, μεθαύριο, απέναντι στο Ισραήλ, καθώς είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της διοργάνωσης».