«Πρώτος στόχος του Λεμπρόν το πρωτάθλημα, δεν κοιτάει το οικονομικό»

Μπαίνοντας στην τρίτη εβδομάδα της free agency του NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακοινώσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πέντε ομάδες ερίζουν για την απόκτησή του και αυτές, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια είναι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Όπως σημειώνει ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN και ειδικός σε θέματα ΝΒΑ «ο Λεμπρόν πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην τελική του απόφαση».

Προσθέτει ακόμα πως ακόμα και «αρκετοί παίκτες έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να τον πείσουν να γίνει συμπαίκτης τους», ενώ ο ίδιος «έχει ξεκαθαρίσει σε ανεπίσημες συζητήσεις πως το κίνητρό του δεν είναι οικονομικό. Πρωταρχικός του στόχος είναι να βρεθεί σε ένα περιβάλλον με σωστή κουλτούρα, όπου θα νιώθει ευτυχισμένος και θα μπορεί να διεκδικήσει άμεσα ένα πρωτάθλημα».

Έτσι, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι πολύ πιθανό να ανακοινώσει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του και μένει να φανεί αν θα είναι κάποια καινούρια ή αν θα επιστρέψει στους Καβαλίερς ή στους Χιτ.