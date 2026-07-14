Marfin: Εκδίδεται στην Ελλάδα η 46χρονη - Αρνήθηκε να ασκήσει ένδικα μέσα στη Βρετανία

Έπειτα από τη σύλληψή της, η οποία έγινε χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ.

Παραδίδεται στις ελληνικές Αρχές η 46χρονη η οποία συνελήφθη στη Βρετανία μετά από την έκδοση ελληνικού εντάλματος, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή στην εγκληματική επίθεση και τον εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις συνανθρώπους μας.

Έπειτα από τη σύλληψή της, η οποία έγινε χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ.

Εκεί ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να προσβάλει νομικά την απέλασή της και την επιστροφή της στην Ελλάδα, ώστε να εμφανιστεί και να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η 46χρονη δηλώνει αθώα μέσω του νομικού της εκπροσώπου και από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η είδηση ότι αναζητείται από τη δικαιοσύνη, είχε εκφράσει τη βούληση να έρθει άμεσα πίσω στη χώρα. Με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το βρετανικό δίκαιο, η μεταφορά της κατηγορούμενης στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 10 ημερών.

Πηγή: Ethnos.gr