Ροζακέας: «Το χειρότερο είναι να νιώθεις πως δεν τα έχεις δώσει όλα»

Το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι είναι προ των πυλών για την Εθνική Νέων Ανδρών. Αύριο (15/7) στις 19.00 θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ για μια θέση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης που φιλοξενείται στην Σλοβενία. Στην τελευταία αναμέτρηση στη φάση των ομίλων η Ελλάδα ηττήθηκε από την Ισπανία, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε τουλάχιστον μία νίκη ακόμη, αλλά ξέρουμε ότι ομάδες που έχουν πάρει μετάλλια στο παρελθόν σε Ευρωμπάσκετ Νέων δεν τα είχαν πάει καλά στον όμιλο», τονίζει ο Αναστάσης Ροζακέας, ο οποίος γνωρίζει καλά πως αυτό που έχει σημασία είναι η συνέχεια: «Τώρα αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το παιχνίδι με το Ισραήλ. Είμαι αισιόδοξος, αρκεί να παίξουμε την άμυνα που παίξαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι των αγώνων με Βέλγιο και Ισπανία και να βγάλουμε την ίδια ενέργεια».

Το πλάνο του προπονητή είναι το ίδιο σημαντικό γι’ αυτόν: «Ο κόουτς μας είχε επισημάνει ότι οι Ισπανοί βρίσκουν ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και προσπαθήσαμε να μην το επιτρέψουμε. Δεν το κάναμε στη συνέχεια και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί έχτισαν μια διαφορά και το παιχνίδι ξέφυγε. Θεωρώ ότι μέχρι και το τελευταίο λεπτό όποιο παιδί μπήκε προσπάθησε να τηρήσει το πλάνο και να κάνει το καλύτερο. Είναι σημαντικό να δούμε το επόμενο παιχνίδι με την ίδια λογική».

Αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο πάντως είναι κάτι τελείως διαφορετικό και το εξηγεί: «Αφήσαμε πίσω την ήττα, γιατί δεν έχεις την πολυτέλεια σε τέτοια τουρνουά να στέκεσαι σε ένα αποτέλεσμα. Νιώθουμε ότι κάναμε το καλύτερο. Μετά το παιχνίδι με την Κροατία ήταν χειρότερα, γιατί νιώσαμε πως μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα. Το χειρότερο δεν είναι η ήττα. Το χειρότερο είναι να νιώσεις μετά από ένα παιχνίδι ότι δεν τα έχεις δώσει όλα, ότι θα μπορούσες να κάνεις κάτι περισσότερο».

Το 1-2 των ομίλων δεν έχει ρόλο για τον ίδιο, ο οποίος έχει την δική του λογική ως προς τους στόχος: «Πάντα αποφεύγω να μιλήσω μακροπρόθεσμα. Έτσι είμαι ως άνθρωπος. Προτιμώ να πηγαίνω βήμα βήμα και κοιτάζω μόνο τον επόμενο στόχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι με το Ισραήλ. Κοιτάμε τον αυριανό αγώνα, γιατί είναι ο επόμενος «τελικός» μας. Θέλουμε τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα από εκεί και πέρα».

Όλα αυτά σε ένα Ευρωμπάσκετ που προχωρά για την ώρα χωρίς ξεκάθαρο φαβορί: «Γενικότερα δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις εύκολα σε αυτή τη διοργάνωση. Λείπουν και αρκετοί παίκτες από διαφορετικές εθνικές ομάδες. Δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις και αυτό είναι καλό για την διοργάνωση».