Επίσημο: Κόκκινος διάβολος ο Τίλεμανς!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βέλγου μέσου, ο οποίος γοήτευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς. Μετά από τέσσερα χρόνια στην Λέστερ και άλλα τρία στην Άστον Βίλα, ο 29χρονος Βέλγος μέσος μετακομίζει στο Ολντ Τράφορντ σε μία μεταγραφή που κόστισε 35 εκατομμύρια λίρες.

Ο Τίλεμανς ήταν εκ των κορυφαίων παικτών του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μετακομίζει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μία εντυπωσιακή χρονιά με την φανέλα της Άστον Βίλα, με την οποία είχε 7 ασίστ, αλλά και το γκολ που άνοιξε το σκορ στον νικηφόρο τελικό του Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ.