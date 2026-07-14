Άνες Μράβατς (άλλοτε προπονητής του Τάχα Άλι) στο SDNA: «Ο ΠΑΟΚ πήρε έναν καλλιτέχνη του ποδοσφαίρου»

Ο Σουηδός τεχνικός συνεργάστηκε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό στη Μάλμε και μιλάει αποκλειστικά στο SDNA για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου του Βορρά. Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, η μοναδική ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και η προσωπικότητά του.

Ο Τάχα Άλι αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να επενδύει στον 28χρονο Σουηδό μεσοεπιθετικό, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα της Μάλμε, ενώ έχει ήδη κάνει και τα πρώτα του βήματα με την Εθνική ομάδα της Σουηδίας.

Ποιος είναι όμως πραγματικά ο Τάχα Άλι;

Το SDNA επικοινώνησε με τον Σουηδό προπονητή Άνες Μράβατς, ο οποίος τον είχε υπό τις οδηγίες του για ένα διάστημα στη Μάλμε και σκιαγραφεί το αγωνιστικό και ανθρώπινο προφίλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ.

«Είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει στην Allsvenskan»

«Όπως γνωρίζετε συνεργάστηκα μαζί του στη Μάλμε. Δυστυχώς, στο διάστημα που ήμουν πρώτος προπονητής της ομάδας δεν μπορέσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε όσο θα θέλαμε, καθώς αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Παρ' όλα αυτά, κατά την άποψή μου, ο Τάχα είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχω δει να αγωνίζονται στην Allsvenskan. Διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πραγματικά πολύτιμο: μπορεί να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο στο ένας εναντίον ενός.

Παράλληλα, έχει την ικανότητα να τραβάει πάνω του περισσότερους από έναν αμυντικούς στις ζώνες όπου κινείται. Αυτό δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του και κάνει πολύ πιο εύκολο το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Είναι ένας πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής. Ξέρει πώς να βάζει τους συμπαίκτες του σε πλεονεκτική θέση και πολλές φορές αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον θεατή.

Στη Μάλμε το έκανε εξαιρετικά. Ακόμη κι όταν δεν περνούσε τον αντίπαλό του στο ένας εναντίον ενός, κατάφερνε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κάποιος συμπαίκτης του να βγάλει την τελική πάσα ή να σκοράρει».

«Απολαμβάνεις να τον βλέπεις να παίζει»

Ο Μράβατς δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την ποιότητα του Άλι, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν ιδιαίτερο χαρακτηρισμό.

«Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Για μένα είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης μέσα στο γήπεδο και πραγματικά απολαμβάνεις να τον βλέπεις να παίζει.

Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία παικτών που κάνουν πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί να διδάξει ένας προπονητής. Παίζει με την αυθορμησία και την έμπνευση του ποδοσφαίρου της αλάνας και, κατά την άποψή μου, αποτελεί έναν εκπρόσωπο μιας ποδοσφαιρικής "τέχνης" που σιγά-σιγά χάνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι πραγματικά απολαυστικός να τον παρακολουθείς.

Το ίδιο ξεχωριστός είναι και ως άνθρωπος. Είναι πολύ ταπεινός, ευγενικός και απόλυτα επαγγελματίας. Αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει και μεταδίδει αυτή την αγάπη στους ανθρώπους γύρω του. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που κερδίζουν αμέσως τον σεβασμό και τη συμπάθεια όλων.

Από τη συνεργασία που είχα μαζί του στη Μάλμε, αλλά και από όσα είδα όλα αυτά τα χρόνια στο σουηδικό πρωτάθλημα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή κορυφαίου επιπέδου.

Το πώς θα προσαρμοστεί στην Ελλάδα είναι φυσικά ένα διαφορετικό ζήτημα. Ωστόσο, πιστεύω ότι διαθέτει όλα τα αγωνιστικά και πνευματικά χαρακτηριστικά για να πετύχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Άλλωστε, έχει δείξει και με την Εθνική ομάδα της Σουηδίας, απέναντι σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, τι μπορεί να κάνει όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και στο ελληνικό πρωτάθλημα».

«Δεν αποδίδει το μέγιστο σε ομάδα που αμύνεται χαμηλά»

Ο Σουηδός προπονητής στάθηκε και στο στοιχείο που, κατά την άποψή του, δεν αναδεικνύει τα πραγματικά προσόντα του Άλι.

«Αν θα έπρεπε να σταθώ σε μία αδυναμία του, θα έλεγα πως αφορά περισσότερο το αγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να παίξει παρά τα ίδια του τα χαρακτηριστικά.

Όπως συμβαίνει με αρκετούς επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, δεν είναι ο παίκτης που θα αποδώσει στο μέγιστο σε μια ομάδα η οποία αμύνεται πολύ χαμηλά και τον υποχρεώνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα να ακολουθεί αντιπάλους ή να καλύπτει συνεχώς χώρους χωρίς την μπάλα. Δεν είναι εκεί το δυνατό του σημείο.

Αντίθετα, ταιριάζει ιδανικά σε μια ομάδα που πιέζει ψηλά, ανακτά γρήγορα την κατοχή και του δίνει τη δυνατότητα να επιτίθεται στους ανοιχτούς χώρους. Εκεί μπορεί πραγματικά να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, να πάρει την μπάλα στα πόδια και να κάνει αυτά που ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

«Ως άνθρωπος είναι απολύτως πρώτης κλάσης»

Ο Μράβατς ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με λόγια που δείχνουν την εκτίμηση που τρέφει για τον νέο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

«Συνολικά, θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω παρά μόνο τα καλύτερα να πω για τον Τάχα. Ήταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ μαζί του, τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο.

Και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα: ως προσωπικότητα είναι πραγματικά πρώτης κλάσης. Εύχομαι ο κόσμος του ΠΑΟΚ να τον απολαύσει όσο τον απολαύσαμε κι εμείς. Είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά να προσφέρει.»