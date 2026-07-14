«Κοντά σε Κλάιμπερν η Φενέρμπαχτσε»

Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό προχωράει η Φενέρμπαχτσε και μέσα σε αυτόν φαίνεται πως βρίσκεται ο Ουίλ Κλάιμπερν.

Ο 36χρονος άσος δε συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13,8 πόντους και 5 ριμπάουντ στη Euroleague. Σύμφωνα με το ισπανικό Encestando η Φενέρμαπχτσε βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές μαζί του, θέλοντας να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος μετά την απόφαση της Μπαρτσελόνα να ενεργοποιήσει την option αποδέσμευσής του και πλέον βρίσκεται κοντά στο να μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που αναζητάει εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αποχώρησε για το ΝΒΑ και τους Ντάλας Μάβερικς.

O Κλάιμπερν έχει περάσει ξανά από την Τουρκία, φορώντας τις φανέλες των Νταρουσάφακα (2016-17) και Αναντολού Εφές (2022-24), ενώ πριν την Μπαρτσελόνα έπαιξε στην Ιταλία με τη Βίρτους Μπολόνια (2024-25).