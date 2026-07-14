Δεν κάνει μήνυση στον Αντεμπάγιο για την επίθεση που δέχτηκε ο Χίρο

Ο Τάιλερ Χίρο δεν αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά του Μπαμ Αντεμπάγιο, μετά το περιστατικό που είχαν οι δύο τους στο Λας Βέγκας.

Ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε το γεγονός πως ο Τάιλερ Χίρο, δεν θέλει να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του Μπαμ Αντεμπάγιο, έπειτα από τον μεταξύ τους διαπληκτισμό.

Οι δυο παίκτες ήρθαν στα... χέρια έπειτα από κάποια επικριτικά σχόλια του Χίρο στα social media, ωστόσο όπως φαίνεται το περιστατικό θεωρείται λήξαν και για τους δυο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε προπονητικό γήπεδο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Ο Αντεμπάγιο φέρεται να πλησίασε τον Χίρο για να του ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με σχόλια που είχε κάνει ο γκαρντ στα social media, αμφισβητώντας την αμυντική του συνέπεια, μετά το τέλος της κοινής επταετούς παρουσίας τους στους Χιτ και την ανταλλαγή του Χίρο στους Μπακς.

Η μεριά του Τάιλερ Χίρο δεν επρόκειτο να προχωρήσει σε καμία νομική ενέργεια, τουλάχιστον προς το παρόν, ενώ το ΝBA δεν έχει εξετάσει την υπόθεση των δύο παικτών, παρά το γεγονός πως όλο το σκηνικό έχει καταγραφεί από κάμερες παρακολούθησης.

«Ο Τάιλερ Χίρο δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή κάποια νομική ενέργεια. Η κατανόησή μου είναι πως τόσο ο Τάιλερ Χίρο όσο και ο Μπαμ Αντεμπάγιο θέλουν να προχωρήσουν και να αφήσουν πίσω τους αυτή την κατάσταση. Υπάρχει η πεποίθηση πως υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα πρέπει να εξεταστεί, αλλά σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει κάποια έρευνα από το NBA», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκριτος ρεπόρτερ σε εκπομπή.