Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Επίσημη η αλλαγή έδρας της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ

Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ γνωστοποίησε πως ο εντός έδρας αγώνας της στις 23 Ιουλίου με πιθανό αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Σέπσι έξω από το Μπρασόβ.

Τις τελευταίες μέρες είχε μεταδοθεί στη Ρουμανία πως η ομάδα της Κλουζ θα αλλάξει έδρα σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ντιναμό Κιέβου, καθώς στο γήπεδο της πόλης θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ Untold.

Με ανακοίνωσή της, η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ γνωστοποίησε πως ο αγώνας της ερχόμενης Πέμπτης -με πιθανό αντίπαλο τον ΠΑΟΚ- θα διεξαχθεί στην κωμόπολη Σφάντου Γκεόργκε και συγκεκριμένα την Sepsi OSK Arena. Μάλιστα, η ώρα έναρξης έχει σφραγίσει ήδη, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 20:00 τοπική ώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ουν. Κλουζ:

«Η FC Universitatea Cluj ανακοίνωσε ότι ο εντός έδρας αγώνας της για τον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League θα διεξαχθεί στο Σφάντου Γκεόργκε, στο Sepsi OSK Arena, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 20:00.

Η αναμέτρηση δεν ήταν δυνατό να φιλοξενηθεί στην Cluj Arena, καθώς στο γήπεδο πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ Untold.

Η FC Universitatea Cluj πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με τους διοργανωτές του φεστιβάλ, προτείνοντας η αναμέτρηση να διεξαχθεί στην Cluj Arena στις 22 Ιουλίου, παράλληλα με τις εργασίες προετοιμασίας για το Untold. Δυστυχώς, οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον σύλλογο.

Η Universitatea Cluj ευχαρίστησε τη Sepsi OSK για τη στήριξη και τη συνεργασία της, προκειμένου ο αγώνας να φιλοξενηθεί στο γήπεδο του Σφάντου Γκεόργκε».