Αρνητικός και ο Μποροβήλος για την προεδρία της Super League  

Μετά τον Μήνα Λυσάνδρου και ο Γιώργος Μποροβήλος δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν ασχολείται με την... εισήγηση Βαγγέλη Μαρινάκη και δεν τον ενδιαφέρει η προεδρία της Super League.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όπως διαβάσατε μέσα στην ημέρα, είχε εισηγηθεί να αναλάβει ένας εκ των Λυσάνδρου, Μποροβήλου ή Κοξένογλου την προεδρία της διοργανώτριας αρχής, όμως η ιδέα του δενβρίσκει ανταπόκριση.

Ο Α' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ εμφανίστηκε ξεκάθαρα αρνητικός στο ενδεχόμενο να «κατέβει» για πρόεδρος της Super League ενώ την ίδια απόφαση έχει πάρει και ο κ. Μποροβήλος κάτι που σημαίνει πως καίγονται οι δύο από τις τρεις επιλογές που πρότεινε ο Μαρινάκης.

Φυσικά, η περίπτωση Κοξένογλου έχει ήδη «καεί» εξ αρχής με άλλον τρόπο, από τη δεύτερη εκλογική διαδικασία, όταν η πρόταση προσέκρουσε στην άρνηση του Γιάννη Αλαφούζου.

Θυμίζουμε, πως μετά τι δύο... ισόπαλες διαδικασίες μεταξύ των υποψηφίων προέδρων Αλαφούζου-Μαρινάκη οδηγούμαστε την Τετάρτη στις 15:30 σε νέα ψηφοφορία. Το SDNA σας ενημέρωσε νωρίτερα για όλες τις εξελίξεις στις αρχαιρεσίες του συνεταιρισμού, αλλά και την πρόταση της ΕΠΟ να διοικήσουν από έναν χρόνο οι πρόεδροι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού την οποία αρνήθηκαν. Όπως ειπώθηκε από πλευράς Μάκη Γκαγκάτση, αν μέχρι αύριο δεν υπάρξει συναινετική λύση, θα αναγκαστεί να ψηφίσει, ώστε να μην δοθεί λύση στο αδιέξοδο.