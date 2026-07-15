Η Φενέρ πυροδότησε τη βόμβα Γκρίνγουντ!

Οι Τούρκοι έδωσαν 39 εκατομμύρια ευρώ στην Μαρσέιγ και έκαναν δικό τους τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό!

Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Φενέρμπαχτσε που τίναξε την μπάνκα στον αέρα για να κάνει δικό της τον Μέισον Γκρίνγουντ!

Οι Τούρκοι έδωσαν στην Μαρσέιγ 39 εκατομμύρια ευρώ και έκαναν δικό τους τον 24χρονο διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έκανε πέρσι σεζόν με 26 γκολ και 11 ασίστ με την φανέλα της ομάδας από την Μασσαλία.

Ο Γκρίνγουντ έβαλε την υπογραφή του σε χρυσό τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ, σε μία μεταγραφή που ταρακούνησε ολόκληρη την Ευρώπη.