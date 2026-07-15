Φάμελλος για ΣΥΡΙΖΑ: Δυστυχώς πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και οι επιλογές που προσβάλλουν την Αριστερά

«Όχι την εσωστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ τον διχασμό» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Επέλεξα – και με την παραίτησή μου – να μη δώσω χώρο στον διχασμό και στις εντάσεις, αλλά να κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα της Αριστεράς και για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας» είπε σε δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος εν μέσω της θύελλας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά τις απανωτές παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις στο κόμμα, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Δυστυχώς, από την επόμενη ημέρα της παραίτησής μου, πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις αλλά και επιλογές που προσβάλλουν την Αριστερά, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το καταστατικό μας».

«Θα επιμείνω. Να βάλουμε τα σημαντικά για τους πολίτες μπροστά. Όχι την εσωστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ τον διχασμό» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Είχε προηγηθεί την Τρίτη (14/7/26) ένα νέο μπαράζ παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους Γιώργο Ψυχογιό, Γιώργο Γαβρήλο και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να αποχωρούν από το κόμμα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες αποχωρήσεις τις επόμενες ημέρες.