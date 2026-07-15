Σαουδική Αραβία: «Ανοίγει» προς τους ΛΟΑΤΚΙ+ επισκέπτες πριν το Μουντιάλ 2034 – Η κρουαζιέρα που αλλάζει τα δεδομένα

Η διοργάνωση queer κρουαζιέρας από την Τζέντα το 2027 προκαλεί συζητήσεις, καθώς το υπερσυντηρητικό βασίλειο επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πιο «ανοιχτό» πρόσωπο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034.

Οκτώ χρόνια πριν από τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034, η Σαουδική Αραβία φαίνεται να επιχειρεί μια προσεκτική αλλαγή εικόνας στη διεθνή σκηνή, αφήνοντας να διαφανεί μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στους επισκέπτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η αφορμή για τη νέα συζήτηση δόθηκε από την ανακοίνωση μιας queer κρουαζιέρας που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027, με αφετηρία την Τζέντα στην Ερυθρά Θάλασσα και προορισμό την Άιν Σούχνα της Αιγύπτου. Η πολυτελής κρουαζιέρα με τίτλο «Arabian Nights», που διοργανώνεται από τον αμερικανικό όμιλο Vacaya, θα πραγματοποιηθεί με το γιοτ Emerald Kaia, με τις τιμές των καμπινών να κυμαίνονται από 9.900 έως και 57.000 δολάρια.

«Για δεκαετίες, οι ΛΟΑΤΚΙ+ επισκέπτες δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα πατούσαν το πόδι τους στο βασίλειο», αναφέρεται στην ιστοσελίδα κρατήσεων του ταξιδιού, με την εταιρεία να υποστηρίζει πως η Σαουδική Αραβία είναι πλέον ανοιχτή «σε επισκέπτες όλων των ταυτοτήτων».

Το Ριάντ τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε σειρά κοινωνικών μεταρρυθμίσεων υπό την ηγεσία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επιτρέποντας μεταξύ άλλων στις γυναίκες να οδηγούν, περιορίζοντας τον ρόλο της θρησκευτικής αστυνομίας και ενισχύοντας την τουριστική εξωστρέφεια της χώρας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει σύνθετη. Η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί έγκλημα στη Σαουδική Αραβία, ενώ το νομικό πλαίσιο βασίζεται στον ισλαμικό νόμο, ο οποίος απαγορεύει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι, παρά τη χαλάρωση της ρητορικής προς τους ξένους επισκέπτες, οι ελευθερίες των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Οι σαουδαραβικές αρχές, πάντως, ενόψει του Μουντιάλ 2034 διαμηνύουν ότι «όλοι είναι ευπρόσδεκτοι» στη χώρα, ζητώντας από τους επισκέπτες να σέβονται τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τους νόμους του βασιλείου.

Η εξέλιξη θυμίζει σε αρκετά σημεία την περίπτωση του Κατάρ, που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και είχε δεχθεί έντονη κριτική για τη στάση του απέναντι στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Σαουδάραβας ακτιβιστής Ταρίκ Αζίζ, πάντως, κάνει λόγο για «δύο διαφορετικές Σαουδικές Αραβίες», υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη ανεκτικότητα αφορά κυρίως τους ξένους επισκέπτες, ενώ οι πολίτες της χώρας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς.

«Υπάρχει μία Σαουδική Αραβία για τους ξένους, πιο ανοιχτή και ανεκτική, και μία άλλη για τους πολίτες, όπου οι ελευθερίες και τα δικαιώματα περιορίζονται σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις αλλαγές που συντελούνται σε μια χώρα όπου το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών, η ομοφυλοφιλία παραμένει σε μεγάλο βαθμό κοινωνικό ταμπού. Όπως σημειώνουν ακτιβιστές, η ιδιωτική ζωή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνεται ανεκτή, όμως η δημόσια υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας εξακολουθεί να μπορεί να οδηγήσει σε διώξεις.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Σαουδική Αραβία τα επόμενα χρόνια θα είναι αν οι αλλαγές που προβάλλονται προς τα έξω θα συνοδευτούν και από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας.