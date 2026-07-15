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Το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων στην λήξη του Γαλλία- Ισπανία

Ποδόσφαιρο
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Μετά την λήξη του ημιτελικού από την μια οι Ισπανοί ήταν στα ουράνια και από την άλλη οι Γάλλοι φανερά απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό τους.
Το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων στην λήξη του Γαλλία- Ισπανία