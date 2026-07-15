Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων στην λήξη του Γαλλία- Ισπανία 15-07-2026 00:30 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Γαλλία Ισπανία 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά την λήξη του ημιτελικού από την μια οι Ισπανοί ήταν στα ουράνια και από την άλλη οι Γάλλοι φανερά απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό τους. Επιλογή 3 πλατφόρμες, αλλαγές και νέα δεδομένα: Ποιες ομάδες της Superleague θα δείχνει κάθε κανάλι τη νέα σεζόν 3 πλατφόρμες, αλλαγές και νέα δεδομένα: Ποιες ομάδες της Superleague θα δείχνει κάθε κανάλι τη νέα σεζόν dailymedia.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Συγκλονιστικά νερά, δωμάτια πάνω στη θάλασσα: Το νησί-τσέπης που κάνεις τις πιο τίμιες διακοπές, περπατιέται από τη μία άκρη στην άλλη menshouse.gr Σε δύσκολη θέση η Πόπη Τσαπανίδου dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ ορθογραφίας που οι μισοί Έλληνες δεν περνούν τη βάση; menshouse.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων στην λήξη του Γαλλία- Ισπανία SHARE