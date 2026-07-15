Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Αλιατίδη

Οι Σερραίοι συνεχίζουν δυναμικά τις μεταγραφικές τους κινήσεις, προσθέτοντας στο ρόστερ τους τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, με στόχο την επιστροφή στη Super League.

Νέα μεταγραφική προσθήκη για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Αλιατίδη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν προηγηθεί.

Ο 31χρονος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τα «λιοντάρια» και θα αποτελέσει μία ακόμη λύση στα μετόπισθεν της ομάδας, η οποία έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Αλιατίδης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1995 στην Πτολεμαΐδα και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Απόλλωνα Σμύρνης, Καλαμάτας, Νίκης Βόλου, Αναγέννησης Καρδίτσας, Αιολικού, Παναργειακού και Καβάλας.

Συνολικά στην κατηγορία μετρά 128 συμμετοχές και 3 γκολ, στοιχεία που οδήγησαν τον Πανσερραϊκό στην επιλογή του για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανέφερε:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μανώλη Αλιατίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League».

Οι Σερραίοι καλωσόρισαν τον νέο τους ποδοσφαιριστή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μανώλη, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών», συνεχίζοντας τον σχεδιασμό τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.