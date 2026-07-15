Μουντιάλ: Το εντυπωσιακό γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη μάχη για το τρόπαιο

Η Ισπανία εξασφάλισε ήδη θέση στον τελικό και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, με τη σπουδαία αναμέτρηση να διεξάγεται σε ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια του κόσμου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ξεκινήσει, με την Ισπανία να έχει ήδη «σφραγίσει» την παρουσία της στο κορυφαίο παιχνίδι της διοργάνωσης και να περιμένει πλέον τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Ο αγώνας που θα κρίνει τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο επιβλητικό MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, ένα από τα πιο σύγχρονα και εντυπωσιακά γήπεδα του πλανήτη.

Το MetLife Stadium αποτελεί την έδρα των Νιου Γιορκ Τζετς και Νιου Γιορκ Τζάιαντς στο NFL και διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που αναλαμβάνει έναν τόσο σημαντικό αγώνα, καθώς είχε φιλοξενήσει και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2025.

Στη διάρκεια του Μουντιάλ το γήπεδο έχει ήδη φιλοξενήσει επτά αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων τα παιχνίδια Βραζιλία – Μαρόκο, Γαλλία – Σενεγάλη, Νορβηγία – Σενεγάλη, Εκουαδόρ – Γερμανία, Αγγλία – Παναμάς, Γαλλία – Σουηδία και Βραζιλία – Νορβηγία.

Πλέον, όλα είναι έτοιμα ώστε το MetLife Stadium να υποδεχθεί το σημαντικότερο παιχνίδι της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αναδειχθεί η νέα πρωταθλήτρια κόσμου.