Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι κορυφή στις μεγάλες ευκαιρίες - Ποιοι ακολουθούν στη σχετική λίστα

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αφού είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες στη διοργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta.

Ο αρχηγός της Αργεντινής αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ έχει δημιουργήσει 21 ευκαιρίες, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας, με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων ευκαιριών από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή.

Πίσω του βρίσκονται οι Λεάντρο Τροσάρ και Ασράφ Χακίμι με 17 ευκαιρίες ο καθένας, πριν από τον αποκλεισμό των Βελγίου και Μαρόκου, ενώ οι Κιλιάν Μπαπέ και Μοχάμεντ Σαλάχ ακολουθούν με 16.

Η εικόνα αλλάζει όταν εξετάζονται μόνο οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε ανοιχτό παιχνίδι, χωρίς να υπολογίζονται οι στημένες φάσεις.

Από τις 21 ευκαιρίες του Μέσι, οι εννέα προήλθαν από στατικές μπάλες, με αποτέλεσμα ο Τροσάρ να ανεβαίνει στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατηγορίας με 17 δημιουργημένες ευκαιρίες.

Στη συνέχεια της λίστας βρίσκονται ο Κιλιάν Μπαπέ με 15, ο Ουσμάν Ντεμπελέ με 13, ενώ οι Μοχάμεντ Σαλάχ, Σαντιό Μανέ και Λιονέλ Μέσι έχουν από 12.

Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία ανά 90 λεπτά συμμετοχής. Με ελάχιστο όριο τα 200 αγωνιστικά λεπτά, ο Μέσι μοιράζεται την κορυφή με τον Μάξι Αραούχο της Ουρουγουάης, καθώς αμφότεροι δημιουργούν κατά μέσο όρο 3,57 ευκαιρίες ανά παιχνίδι.

Στις ευκαιρίες αποκλειστικά από ανοιχτό παιχνίδι ανά 90 λεπτά, την πρώτη θέση κατέχει ο Ραγιάν της Βραζιλίας με 3,11, μπροστά από τον Ντεσιρέ Ντουέ (3,09), τον Λούκας Πακετά (3,05) και τον Λεάντρο Τροσάρ (3,00).