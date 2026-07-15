Ο Χουάντσο είναι όσα πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός

Αθλητής και άνθρωπος που τικάρει όλα τα κουτάκια «παίκτης Παναθηναϊκού του Ομπράντοβιτς», πρεσβεύει τις αξίες του κλαμπ και αποδεδειγμένα πλέον, γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα ποια φανέλα φορά. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο ηθοποιός. Ο ωραίος. Ο τύπος που ήταν για Χόλιγουντ και προτίμησε το μπάσκετ. Χαρακτηρισμοί που συνόδευαν τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όταν πρωτοσυμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος… Μπο Κρουζ, κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα εξελιχθεί σε πανάξιο πρεσβευτή του «τριφυλλιού», της ιστορίας του, του legacy που κουβαλά.



Το αγωνιστικό σκέλος είναι κάτι που βλέπουν οι πάντες. Το μπασκετικό του IQ, τα ριμπάουντ, η αντίδρασή του στις κρίσιμες στιγμές, ο τρόπος με τον οποίο βάζει τον εαυτό του κάτω απ’ την ομάδα σε μόνιμη βάση και χωρίς ποτέ να παραπονιέται. Ένας παίκτης που συμπαθούν οι πάντες, αποτελεί «κρίκο» εντός αποδυτηρίων.



Η τριετία του Χουάντσο, είναι κυρίως άλλα πράγματα. Η παρουσία του και η κοινωνική του ευαισθησία. Διόλου τυχαίο πως είναι το πρόσωπο της EuroLeague ανάμεσα στους παίκτες και το πώς συνεισφέρουν για να χαμογελούν άνθρωποι που μας κάνουν όλους να χαιρόμαστε όταν τους βλέπουμε να το διασκεδάζουν.



Είναι αυτός που υπέγραφε χωρίς κανένα κόμπλεξ φανέλες του Ολυμπιακού, όταν παιδάκια σε σχολείο του το ζητούσαν. «Κλέβει» την παράσταση με την θετική του αύρα και τη λάμψη του, όπου κι αν βρεθεί.



Ο συμπαίκτης που αποφάσισε να ανανεώσει πρώτη φορά με το «τριφύλλι», όταν έμαθε πως οι «πράσινοι» έδωσαν συμβόλαιο στον Λεσόρ τη στιγμή που αυτός είχε χειρουργηθεί. Ο άνθρωπος που έβαζε τρίποντο στον αγώνα που τραυματίστηκε ο Ματίας και η κάμερα τον έδειξε να κλαίει την ώρα του ματς.



Ο Χουάντσο ως Ισπανός, θα περίμενε κανείς να έχει διαφορετική μπασκετική φιλοσοφία. Αυτοί που έχουν οι παίκτες απ’ την Ιβηρική. ACB ή ΝΒΑ. Οτιδήποτε άλλο… σχεδόν δεν το βλέπουν. Αυτός το είδε και μάλιστα με αγάπη. Με τα «μάτια» της ψυχής. Τύπος έξω καρδιά στην ομάδα του, στον σύλλογο του Παναθηναϊκού -πολλές φορές έχει πάει σε αθλήματα άλλων τμημάτων του κλαμπ- αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Χωρίς να είναι ο αλλοδαπός επαγγελματίας που απλά περιμένει να γυρίσει σπίτι του.



Με το νέο του συμβόλαιο, θα συμπληρώσει επταετία. Στο μπάσκετ της εποχής μας, ούτε Έλληνας καλά-καλά δεν μένει σε ελληνική ομάδα για τόσο διάστημα συνεχόμενο. Το κάνει ένας Ισπανός, γιατί «δέθηκε». Επειδή είναι σα να κοιτιέται στον καθρέφτη ο Παναθηναϊκός όταν βλέπει τον Χουάντσο και ο Χουάντσο όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό.



Ειδικά τώρα, αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. Το legacy και όσα πρεσβεύει το μπασκετικό τμήμα του «τριφυλλιού», είναι οι αξίες του. Οι αρχές του. Ειδικά τώρα που αναβιώνει ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς. Του Διαμαντίδη. Του Μπατίστ. Του Αλβέρτη. Ακριβώς σε αυτό τον οργανισμό, δεν γινόταν να τεθεί θέμα απουσίας του Χουάντσο.



Πρόκειται για τον αθλητή και άνθρωπο, με τη φιλοσοφία που ταιριάζει περισσότερο από κάθε άλλον σε όσα πρεσβεύει το «τριφύλλι». Εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό που έκανε για να «κλειδώσει» την παραμονή του ουσιαστικά μέχρι το τέλος της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, τα λέει όλα από μόνο του.



Έκλεισε την πόρτα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ομάδα την οποία υποστηρίζει όπως είναι γνωστό. Σύλλογο που προκαλεί δέος για κάθε άνθρωπος του αθλητισμού ή απλό φίλαθλο. Φανταστείτε για έναν Ισπανό. Όχι αυτόν τον Ισπανό όμως. Η ψυχή του τον οδήγησε στον Παναθηναϊκό, η καρδιά του τον κράτησε…



Διαχρονικά οι φίλαθλοι των ομάδων, έχουν μια απορία: «Ξέρει που αγωνίζεται; Ξέρει ποια φανέλα φοράει»; Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν γνωρίζει απλά. Το εξήγησε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν την αρνήθηκε για να μείνει στην Ελλάδα, να παίζει στον Παναθηναϊκό.



Κάποιοι θα τον έλεγαν και τρελό. Είναι όμως ο Χουάντσο. Ένας σταρ έτοιμος να «σκιστεί» για την ομάδα ως ο τελευταίος της στρατιώτης. Ένας παικταράς με καρδιά μικρού παιδιού και ήθος που διαφημίζει το «τριφύλλι». Αυτός που οι γονείς μπορούν να χαίρονται αν τα παιδιά τους τον έχουν είδωλο…