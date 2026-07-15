Ίντερ: Στο τραπέζι το όνομα του Ρομέρο της Τότεναμ

Η Ίντερ συνεχίζει τις επαφές της με την Τότεναμ για την πιθανή απόκτηση του Τζεντ Σπενς, ωστόσο στις συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων έχει πέσει και το όνομα του Κριστιάν Ρομέρο.

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ μέσα στο καλοκαίρι, με τους «νερατζούρι» να έχουν ενημερωθεί για την περίπτωσή του και να εξετάζουν τα δεδομένα μιας ενδεχόμενης μεταγραφής.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς το υψηλό κόστος της μεταγραφής σε συνδυασμό με τις μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την Ίντερ.

Την ίδια ώρα, ο Ρομέρο παραμένει στο στόχαστρο και συλλόγων της La Liga, με την Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια άμεση κίνηση, αφού η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αποτελεί την προτεραιότητά της.