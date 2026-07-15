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Οι καλύτερες στιγμές από την πρόκριση της Ισπανίας εναντίον της Γαλλίας

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τον ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, εκεί όπου οι Ισπανοί πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.
Οι καλύτερες στιγμές από την πρόκριση της Ισπανίας εναντίον της Γαλλίας