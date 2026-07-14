Μια Ισπανία βγαλμένη από… υπολογιστή, επιβλήθηκε 2-0 της Γαλλίας και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για 2η φορά στην ιστορία της.

Τον τίτλο του φαβορί, που είχε πριν αρχίσει το τουρνουά, για την κατάκτηση του τίτλου, επιβεβαίωσε στον πρώτο ημιτελικό με την Γαλλία η Ισπανία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος στο ξεκίνημα και με άριστη τακτική, εκπληκτική λειτουργία, άνεση στην κυκλοφορία και pressing ανά διαστήματα, δεν επέτρεψε στους Τρικολόρ να δείξουν τις επιθετικές αρετές τους και με 2-0 έκλεισε θέση στον τελικό. Αυτός είναι ο 2ος σε Mundial για την κάτοχο του Euro, La Roja, που περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή.

Το ματς ήταν φουλ τακτική από το πρώτο λεπτό. Οι ομάδες κρατούσαν την μπάλα όταν την έπαιρναν και στη φάση της άμυνας, καμία δεν πίεζε, οπότε ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός. Ένα τέτοιο ματς θα άνοιγε από μια ενέργεια και δυστυχώς για την Γαλλία, ήταν ένα ατομικό λάθος σε βάρος της. Στο 20’ ο Ντιν έκανε πολύ κακή εκτίμηση, ο Γιαμάλ του τσίμπησε την μπάλα και ο αριστερός μπακ κλότσησε τον εξτρέμ μέσα στην περιοχή. Δύο λεπτά μετά, ο Ογιαρθάμπαλ με εκπληκτική εκτέλεση νίκησε τον Μενιάν που έπεσε σωστά.

Μετά το γκολ, η Γαλλία δέχθηκε και δεύτερο πλήγμα στο 30’ καθώς ο Σαλιμπά αποχώρησε τραυματίας δίνοντας τη θέση του στον Λακρουά. Στο επόμενο διάστημα η Ισπανία πάτησε καλύτερα εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη των Τρικολόρ και μάλιστα ανέβασε την πίεση στο αντίπαλο μισό μη επιτρέποντας στην αντίπαλό της να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Στο 36’ ένα κακό σουτ του Μπαρκολά ήταν ό,τι μπόρεσε να φτιάξει η ομάδα του Ντεσάν, ενώ εκείνη του Ντε Λα Φουέντε έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 38’ όταν Γιαμάλ και Όλμο έκρυψαν την μπάλα αλλά ο Ρουίθ κόπηκε την τελευταία στιγμή και το 0-1 παρέμεινε.

Και στην επανάληψη, η Ισπανία είχε τον πλήρη έλεγχο. Η Roja ήταν σε mode υπολογιστή στο passing game, έσπαγε για πλάκα τις γραμμές και την πίεση της Γαλλίας όποτε ήθελε και στο 58’ το 0-2 φαινόταν ως το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Έπειτα από δεκάδες πάσες και επίθεση που χτίστηκε από την άμυνα, ο Πέδρο Πόρο έπαιξε το ‘1-2’ με τον Όλμο και στο τετ-α-τετ νίκησε τον Μενιάν. Στο 61’ το γήπεδο σηκώθηκε ξανά όρθιο με την γκολάρα του Γιαμάλ, όμως ο star της Μπαρτσελόνα ήταν οφσάιντ.

Και αφού είχε αυτή την εικόνα και την αυτοπεποίθηση από πριν, η Ισπανία μετά το καθαρό προβάδισμα, έγινε το απόλυτο αφεντικό. Ο Μπαπέ προσπάθησε μόνος του να βάλει τους Τρικολόρ στο παιχνίδι, όμως στο 65’ τον νίκησε ο Σιμόν και στο 67’ το σουτ του κόντραρε και πέρασε μόλις έξω, με την La Roja να μην αντιμετωπίζει στην ουσία σοβαρό κίνδυνο. Προς το τέλος ο Ντουέ δεν εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Σιμόν (81’) και το φάουλ του Μπαπέ πέρασε ψηλά (89’) για να διατηρηθεί το 2-0.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντιν (72’ Τεό Ερναντέζ), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό (46’ Μανού Κονέ), Μπαρκολά (57’ Ντουέ), Ολίσε (72’ Σερκί), Ντεμπελέ, Μπαπέ.

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο (84’ Μάρκος Γιορέντε), Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ (78’ Πέδρι), Όλμο (78’ Μερίνο), Μπαένα (84’ Γουίλιαμς), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (74’ Φεράν Τόρες).

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