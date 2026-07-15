Άστον Βίλα: Στο προσκήνιο ο Εστουπινιάν για να καλύψει το κενό του Ντιν

Η Άστον Βίλα κινείται δυναμικά στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και έχει στρέψει το βλέμμα της στον Πέρβις Εστουπινιάν, καθώς προετοιμάζεται για την επικείμενη αποχώρηση του Λούκας Ντιν.

Οι «Χωριάτες» βρέθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αντιμέτωποι με δύο σημαντικές εξελίξεις.

Αρχικά είδαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ενεργοποιεί τη ρήτρα ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για παίκτη που βρισκόταν στη μεταγραφική τους λίστα, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν πως η Παρί Σεν Ζερμέν είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον Λούκας Ντιν.

Η μεταγραφή του Γάλλου αριστερού μπακ αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ με την εθνική Γαλλίας, ωστόσο η Άστον Βίλα δεν χάνει χρόνο και έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και διεθνή δημοσιεύματα, οι επαφές της αγγλικής ομάδας με τη Μίλαν για τον Πέρβις Εστουπινιάν έχουν ενταθεί, με τον 28χρονο διεθνή από τον Ισημερινό να αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας.