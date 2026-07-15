Ο Μπάλτσι υπέγραψε στη Χόλσταϊν Κίελ

Ο Γκιγέρμο Μπάλτσι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Λεβαδειακό, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του στη Γερμανία, καθώς ανακοινώθηκε από τη Χόλσταϊν Κίελ.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας, καταγράφοντας 33 συμμετοχές, έξι γκολ και εννέα ασίστ. Συνολικά, στη διετή παρουσία του στον Λεβαδειακό μέτρησε 61 εμφανίσεις, με απολογισμό εννέα τέρματα και 14 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας.

Ο Λεβαδειακός διατηρούσε οψιόν αγοράς του από τη Νιούελς Ολντ Μπόις, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, ωστόσο αποφάσισε να μην την ενεργοποιήσει, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η Χόλσταϊν Κίελ, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και ανακοίνωσε την απόκτησή του με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Στην ανακοίνωσή της, η γερμανική ομάδα ανέφερε:

«Ενισχύουμε την επιθετική μας γραμμή με τον Γκιγέρμο Μπάλτσι, που προέρχεται από τον ιστορικό σύλλογο της Αργεντινής, Νιούελς Ολντ Μπόις. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και θα αγωνίζεται με τη φανέλα με το νούμερο 8».