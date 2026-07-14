«Ενδιαφέρον από Λάτσιο και Κάλιαρι για τον Στρεφέτσα»

Λάτσιο και Κάλιαρι μπήκανε στην διεκδίκηση για την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με το TuttoMercato.

Σύμφωνα με το «TuttomercatoWeb», Λάτσιο και Κάλιαρι έχουν μπει δυνατά στην διεκδίκηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα που ανήκει στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες διαπραγματεύονται με την Πάρμα για την πώληση του ποδοσφαιριστή, αλλά οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων της Ιταλίας.

Ο Στρεφέτσα αναμένεται να παραχωρηθεί από τον Ολυμπιακό, καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του ενόψει της νέας σεζόν, ενώ δεν ακολούθησε και την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία για την προετοιμασία.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τη νέα του ομάδα, μετά την αποτυχημένη θητεία του στον Πειραιά.

