Ντεσάν: «Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση - έχω ερωτήματα για τον διαιτητή»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά την ήττα από τη «φούρια ρόχα», τονίζοντας πως η ομάδα του βρέθηκε ένα επίπεδο κάτω από τους αντιπάλους της, ιδιαίτερα στο τεχνικό κομμάτι, ενώ παραδέχθηκε ότι η Ισπανία άξιζε την πρόκριση.

«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι γιατί είχαμε πολλές φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στις αποφάσεις του διαιτητή, λέγοντας: «Θα κάνω μία ερώτηση, χωρίς να την απαντήσω. Είχε ο διαιτητής το επίπεδο για να διευθύνει έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου; Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις, συχνά εις βάρος μας, που μου δημιούργησαν ερωτήματα».

Αναφερόμενος στην εικόνα της Γαλλίας, ο Ντεσάν υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να γίνει όσο απειλητική έπρεπε στην επίθεση.

«Ο βασικός λόγος είναι ότι ήμασταν λίγο κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά απ' όσο θα μπορούσαμε. Κάναμε τεχνικά λάθη και δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες πάσες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και, όσο κι αν πονάει, η Ισπανία έδειξε κάτι περισσότερο».

Ο Γάλλος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα προετοιμαστεί κανονικά για τον μικρό τελικό, με στόχο να ολοκληρώσει τη διοργάνωση με θετικό τρόπο, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι «τρικολόρ», κάνοντας ειδική μνεία στον τραυματισμό του Γουίλιαμ Σαλιμπά.

«Όλες οι ομάδες είχαν δυσκολίες σε αυτή τη διοργάνωση. Πίστευα ότι είχαμε ανακτήσει τις δυνάμεις μας, όμως ο Γουίλιαμ Σαλιμπά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μας βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, δεν αφαιρώ τίποτα από την ποιότητα της Ισπανίας, η οποία διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό και άξιζε την πρόκριση».