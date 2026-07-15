Τέλος εποχής για τη Γαλλία: Ο Ντεσάν αποχωρεί

Η ήττα από την Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 σφράγισε το τέλος της 14χρονης παρουσίας του Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ετοιμάζεται να αναλάβει τα «ηνία» των «Μπλε».

Ο κύκλος του Ντιντιέ Ντεσάμπ στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας φτάνει στο τέλος του, καθώς ο έμπειρος προπονητής θα αποχωρήσει μετά τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ήττα των «τρικολόρ» με 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό έβαλε τέλος στο όνειρο για ακόμη μία συμμετοχή σε τελικό Μουντιάλ, με τον Ντεσάμπ να ολοκληρώνει την πολυετή του θητεία διεκδικώντας πλέον την τρίτη θέση απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Αγγλία – Αργεντινή.

Ο Γάλλος τεχνικός αποχωρεί έχοντας γράψει ιστορία στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Υπό τις οδηγίες του, η Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ πρόσθεσε στη συλλογή της και το Nations League του 2021, οδηγώντας τους «μπλε» σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας τους.

Παράλληλα, η Ισπανία αποδείχθηκε ο μεγάλος του… «δαίμονας», καθώς η ήττα στον ημιτελικό ήταν η πέμπτη απέναντι στους Ίβηρες, οι οποίοι έγιναν η ομάδα που τον νίκησε περισσότερες φορές από κάθε άλλη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον γαλλικό πάγκο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η επόμενη ημέρα έχει ήδη δρομολογηθεί. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας, έχοντας φτάσει σε συμφωνία με τη γαλλική ομοσπονδία για να διαδεχθεί τον Ντεσάμπ και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των «μπλε».