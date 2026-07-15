Στην τελική ευθεία η μεταγραφή Οσμάν - Στην Θεσσαλονίκη έως τέλος της εβδομάδας

Ο Τούρκος φόργουορντ αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο, που ετοιμάζει εντυπωσιακή υποδοχή.

Ο Οσμάν αναμένεται να βρεθεί στη συμπρωτεύουσα έως το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να βάλει την υπογραφή του στο μεγάλο συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με την ομάδα.

Στις τάξεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ επικρατεί έντονος ενθουσιασμός, με τους ανθρώπους του συλλόγου να συζητούν ήδη τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί ο διεθνής άσος στον κόσμο της ομάδας.

Το πλάνο της παρουσίασης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς εξετάζονται διαφορετικές επιλογές. Μία από αυτές είναι η διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου παρουσία των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης, ενώ υπάρχει και η σκέψη για τη δημιουργία ενός ειδικού βίντεο που θα συνοδεύσει την ανακοίνωση της σπουδαίας συμφωνίας.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να ενημερώσει τους φιλάθλους του για την ακριβή ημέρα και ώρα άφιξης του Όσμαν στη Θεσσαλονίκη, ώστε να οργανωθεί υποδοχή αντάξια του μεγέθους της μεταγραφής.

Σε μία τέτοια περίπτωση, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αναμένεται να γνωρίσει μεγάλες στιγμές από τους φίλους του Δικεφάλου.