ΑΕΛ: Ανακοίνωσε τον Μάκη Μπελεβώνη ως νέο τεχνικό διευθυντή

Οι «βυσσινί» συνεχίζουν την οργανωτική τους ενίσχυση, καθώς μετά τον Σωτήρη Κυργιάκο προχώρησαν και στην επίσημη ανακοίνωση του Μάκη Μπελεβώνη.

Σε νέα εποχή περνά η ΑΕΛ, η οποία συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν στη Super League 2, ενισχύοντας σημαντικά το διοικητικό της κομμάτι.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Μάκη Μπελεβώνη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του συλλόγου.

Ο έμπειρος παράγοντας διαθέτει πολυετή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας συνδέσει το όνομά του κυρίως με τον Παναιτωλικό. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην ομάδα του Αγρινίου από το 1991 έως το 1997, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Καλαμάτας και του ΟΦΗ.

Αργότερα επέστρεψε στον Παναιτωλικό, όπου αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2012, πριν συνεχίσει την πορεία του από διοικητικές θέσεις. Από το 2013 μέχρι και το 2026 αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της ομάδας του Αγρινίου, έχοντας ρόλους όπως αυτόν του Team Manager και του Technical Director στη Super League.

Η ΑΕΛ ποντάρει στην εμπειρία και τη γνώση του Μπελεβώνη, θέλοντας να δημιουργήσει μια πιο ισχυρή οργανωτική βάση και να πραγματοποιήσει έναν ανταγωνιστικό σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανέφερε:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Μάκη Μπελεβώνη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή».

Οι «Βυσσινί» καλωσόρισαν το νέο τους στέλεχος, ευχόμενοι «καλή υγεία» και επιτυχίες στις επιλογές του στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διοικητική δομή της ομάδας.